Alberto Urso presenta il nuovo singolo e si racconta senza filtri

Cantante lirico e polistrumentista, Urso sceglie una narrazione essenziale ma profondamente emotiva: una pioggia improvvisa, una pausa nel caos quotidiano, un dolore d’amore che resiste oltre la fine. In “Come noi mai” il sentimento non si spegne, ma continua a vivere nei ricordi, nelle canzoni, nei gesti quotidiani che improvvisamente diventano lontani.

Il brano ripercorre una storia sospesa tra nostalgia, rimpianto e desiderio, evocando immagini di delicata intimità: dormire nella stessa stanza ma in letti separati, parlarsi in silenzio, condividere una presenza che è ormai assenza. È la consapevolezza che ciò che è stato non scompare davvero, ma resta inciso nella memoria emotiva di chi lo ha vissuto.