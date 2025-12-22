Alberto Urso presenta il nuovo singolo e si racconta senza filtri

Si intitola "Come noi mai" il nuovo singolo di Alberto Urso, uscito il 5 dicembre per Dischi dei Sognatori / Urso Label, con distribuzione Warner/ADA Music Italy. Un ritorno intimo e potente all'autenticità dell'artista che firma il brano mettendo a nudo le proprie fragilità e inaugurando una nuova fase del suo percorso musicale.
Cantante lirico e polistrumentista, Urso sceglie una narrazione essenziale ma profondamente emotiva: una pioggia improvvisa, una pausa nel caos quotidiano, un dolore d’amore che resiste oltre la fine. In “Come noi mai” il sentimento non si spegne, ma continua a vivere nei ricordi, nelle canzoni, nei gesti quotidiani che improvvisamente diventano lontani.
Il brano ripercorre una storia sospesa tra nostalgia, rimpianto e desiderio, evocando immagini di delicata intimità: dormire nella stessa stanza ma in letti separati, parlarsi in silenzio, condividere una presenza che è ormai assenza. È la consapevolezza che ciò che è stato non scompare davvero, ma resta inciso nella memoria emotiva di chi lo ha vissuto.
Con questo nuovo singolo, l’ex vincitore di Amici torna alle radici della propria sensibilità artistica, scegliendo la verità emotiva come cifra stilistica e aprendo ufficialmente un nuovo capitolo della sua carriera.