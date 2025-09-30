Albertini a Tgcom24: "Per San Siro ora un Brunelleschi"

"Mi auguro che ora le squadre demoliscano lo stadio, ne costruiscano uno nuovo affidato a un Bernini, un Brunelleschi di oggi e che tutta l'area sia riqualificata. Doveva accadere sette anni fa". Così a Tgcom24 Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, commentando il via libera del consiglio comunale alla vendita dello stadio di San Siro. "Per San Siro è successo come con Citylife al posto della vecchia fiera e. tempo prima, al Teatro alla Scala, non più agibile, ma che è stato ristrutturato e rigenerato. Anche allora c'erano i talebani che facevano cause, manifestazioni e zavorravano lo sviluppo della città", aggiunge.