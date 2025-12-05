Logo Tgcom24
Albanese, spunta il filmato al convegno con i vertici di Hamas

Il video mostra la partecipazione della relatrice Onu alla conferenza "16 Years of Siege on Gaza: Impact and Prospects" del 2022 alla presenza di molti leader di Hamas

di Enrico Laurelli
05 Dic 2025 - 21:32
01:41 

Il video, pubblicato dal sito del Giornale, mostra la partecipazione di Francesca Albanese alla conferenza “16 Years of Siege on Gaza: Impact and Prospects” del 2022 alla presenza di molti leader di Hamas. L“Avete il diritto di resistere a questa occupazione”, ha detto pubblicamente rivolgendosi vertici del gruppo armato sunnita. Ma la relatrice Onu si difende e parla di "killeraggio politico" 

