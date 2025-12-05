Albanese, spunta il filmato al convegno con i vertici di Hamas

Il video mostra la partecipazione della relatrice Onu alla conferenza "16 Years of Siege on Gaza: Impact and Prospects" del 2022 alla presenza di molti leader di Hamasdi Enrico Laurelli
Il video, pubblicato dal sito del Giornale, mostra la partecipazione di Francesca Albanese alla conferenza “16 Years of Siege on Gaza: Impact and Prospects” del 2022 alla presenza di molti leader di Hamas. L“Avete il diritto di resistere a questa occupazione”, ha detto pubblicamente rivolgendosi vertici del gruppo armato sunnita. Ma la relatrice Onu si difende e parla di "killeraggio politico"