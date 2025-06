Tragedia sfiorata ad Alba Adriatica, in Abruzzo. Una macchina che stava percorrendo il lungo mare, ha perso il controllo, ha sbandato e ha fatto irruzione in uno stabilimento balneare. L'auto è finita a riva tra ombrelloni e bagnanti: ci sono diversi feriti ma per fortuna nessuno di loro è grave. L'ipotesi è che il conducente abbia avuto un malore.