Alassio, il recupero dall'alto: biker portato via in elicottero

Soccorso sulle alture lungo il sentiero "Vipera"; decisivo l'intervento dei vigili del fuoco.

30 Dic 2025 - 10:50
00:42 

Un intervento complesso sulle alture di Alassio (Savona) ha richiesto l'impiego di un elicottero dei vigili del fuoco. La scena si è svolta nella tarda mattinata di lunedì 29 dicembre 2025, lungo il sentiero "Vipera", dove un biker è rimasto infortunato durante la percorrenza del tracciato. La zona impervia ha reso necessario il supporto aereo. Sul posto è intervenuto l'elicottero Drago 157 del reparto volo dei vigili del fuoco di Genova, impegnato nelle operazioni di recupero dall’alto. Il biker è stato raggiunto e messo in sicurezza, quindi issato a bordo del velivolo. Dopo il recupero, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Corona per ricevere le cure necessarie.