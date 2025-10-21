Logo Tgcom24
duemila sfollati

Alaska, tifone Halong sradica abitazione dalle fondamenta

I venti violenti delle tempeste e i livelli dell'acqua record hanno devastato diverse piccole comunità costiere

21 Ott 2025 - 16:41
Il tifone Halong si è abbattuto sull'Alaska occidentale con tale ferocia da strappare la casa di Steven Anaver, nella città di Kwigllinguk. L'abitazione è stata sradicata dalle fondamenta finendo sulle acque agitate. I venti violenti delle tempeste e i livelli dell'acqua record hanno devastato diverse piccole comunità costiere, portando allo sfollamento più di duemila  persone e richiedendo uno dei trasporti aerei più significativi nella storia dell'Alaska. Almeno una persona è morta e altre due risultano disperse.