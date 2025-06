Alaska, prende fuoco nave con 3mila auto a bordo

Una nave da carico che trasportava circa 3.000 veicoli diretti in Messico ha preso fuoco al largo delle isole Aleutine, in Alaska. Un rimorchiatore con a bordo specialisti di salvataggio e attrezzature speciali si è diretta sul luogo in cui si trova la Morning Midas. Le immagini della Guardia Costiera degli Stati Uniti mostrano la nave "in fiamme con fumo che fuoriusciva". Tutti i 22 membri dell'equipaggio della Morning sono rimasti illesi e sono stati evacuati su una scialuppa di salvataggio e una nave mercantile nelle vicinanze li ha soccorsi.