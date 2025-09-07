Alaska, morto geologo italiano

Stava svolgendo una delle missioni che amava di più, a contatto con i ghiacci e con la natura quando la tragedia lo ha colpito all’improvviso. Riccardo Pozzobon, geologo padovano di 40 anni, è morto in Alaska, sul ghiacciaio Mendenhall. Lascia la moglie e un figlio piccolo. Una corrente d’acqua di fusione lo ha travolto mentre si stava chinando per riempire la borraccia. Dopo due giorni di ricerche, le autorità americane hanno sospeso le operazioni di soccorso. Pozzobon non era un geologo qualunque: esperto di vulcani e pianeti, aveva conquistato un ruolo di primo piano nella comunità scientifica internazionale grazie ai suoi studi e alle sue pubblicazioni.