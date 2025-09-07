Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
La tragica fine di Riccardo Pozzobon

Alaska, morto geologo italiano

Riccardo Pozzobon,"padovano di 40 anni, era un esperto di vulcani e pianeti e aveva conquistato un ruolo di primo piano nella comunità scientifica internazionale

di Viviana Guglielmi
07 Set 2025 - 12:48
01:26 

Stava svolgendo una delle missioni che amava di più, a contatto con i ghiacci e con la natura quando la tragedia lo ha colpito all’improvviso. Riccardo Pozzobon, geologo padovano di 40 anni, è morto in Alaska, sul ghiacciaio Mendenhall. Lascia la moglie e un figlio piccolo. Una corrente d’acqua di fusione lo ha travolto mentre si stava chinando per riempire la borraccia. Dopo due giorni di ricerche, le autorità americane hanno sospeso le operazioni di soccorso. Pozzobon non era un geologo qualunque: esperto di vulcani e pianeti, aveva conquistato un ruolo di primo piano nella comunità scientifica internazionale grazie ai suoi studi e alle sue pubblicazioni.

alaska

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri