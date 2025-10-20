Alaska, migliaia di sfollati per le mareggiate del tifone Halong

Gli abitanti dei villaggi indigeni dell'Alaska sono stati evacuati per via aerea, a causa degli allagamenti provocati dal tifone Halong, che ha colpito la zona con la violenza di un uragano di categoria 2, provocando un'ondata di mareggiate nella regione. Più di 2mila persone hanno trovato rifugio nelle scuole dei loro villaggi, nelle comunità più grandi dell'Alaska sud-occidentale o sono state evacuate con aerei militari ad Anchorage, la città più grande dello Stato. I danni sono così ingenti che molte delle oltre 2mila persone sfollate non potranno tornare alle loro case per almeno 18 mesi, ha affermato il governatore Mike Dunleavy in una richiesta alla Casa Bianca per la dichiarazione di grave calamità.