Al via il Grande Fratello di Simona Ventura: "Parola d'ordine? Novità"

"Una splendida sorpresa, che io ho accolto subito. Per la nuova edizione del Grande fratello la parola d'ordine è novità"... a partire dalla conduttrice, Simona Ventura. "Il pubblico del Gf è enorme, sento sì la responsabilità di condurre una macchina così, ma avrà tutti i colori, dalle emozioni alla profondità delle storie", anticipa. Al via in prima serata su Canale 5 un'edizione speciale che celebra i 25 anni del format in Italia e rimette al centro le storie autentiche.