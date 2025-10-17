Logo Tgcom24
Politica
le onorificenze di Mattarella

Al Quirinale i Maestri del Lavoro

La cerimonia è stata anche l'occasione per ricordare i troppi squilibri e la piaga delle morti bianche

di Laura Berlinguer
17 Ott 2025 - 19:12
01:34 

Al Quirinale, la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro. L'occasione per ribadire che proprio l'occupazione è strumento di crescita del Paese, ma sottolineare anche le diseguaglianze, che vanno combattute: "Spesso ai piani alti ci sono buone retribuzioni, agli altri livelli forme di sfruttamento". Sulla questione salariale, poi, il capo dello Stato Mattarella si dice preoccupato per il fenomeno dei contratti pirata, il precariato, che colpisce soprattutto i più giovani, spesso costretti ad emigrare. . Consegnate anche le Stelle alla Memoria dei caduti sul lavoro.

