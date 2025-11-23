Al Black Friday si anticipano gli acquisti di Natale

Sette italiani su dieci faranno acquisti durante la settimana del Black Friday, cercando buoni affari con un occhio al portafoglio e agli sconti. Cogliere le occasioni è un trend in costante crescita: si registra un aumento del 3% rispetto al 2024. Oltre la metà dei consumatori ne approfitterà per comperare i regali di Natale, giocando in anticipo sull'arrivo delle tredicesime. Le previsioni sono di Confcommercio.