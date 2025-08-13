Logo Tgcom24
Al Bano, che acrobazie a 82 anni!

Il cantante pugliese ha regalato al pubblico di Serradifalco (Caltanissetta) un momento adrenalinico: si arrampica sul palco durante il concerto

13 Ago 2025 - 15:20
01:26 

Al Bano Carrisi continua a sorprendere. Durante il concerto a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, il cantante pugliese - 82 anni compiuti - ha regalato al pubblico un momento adrenalinico, arrampicandosi fino a metà della struttura metallica del palco. Un gesto che ha scatenato applausi, entusiasmo e un pizzico di incredulità tra gli spettatori. Non è la prima volta che l’artista si cimenta in queste "acrobazie": episodi simili erano già avvenuti nel 2023 a Pomigliano d’Arco, nel 2018 a Rimini e nel 2015 a Bari, confermando che l’energia di Al Bano non conosce età.

