Aida Satta Flores, guarda il video di "La metamorfosi di un fiore"

In anteprima il brano in cui duetta con Amedeo Minghi, tratto dall'album "Volver"

07 Ott 2025 - 13:11
06:21 

