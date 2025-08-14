Ai Kiss e a Sylvester Stallone i premi del Kennedy Center: l'annuncio di Trump

Il cantautore country George Strait, la regina della disco Gloria Gaynor e la rock band Kiss. E poi l'attore inglese Michael Crawford, interprete di musical come "Il fantasma dell'opera", e Sylvester Stallone, autore e interprete dei personaggi di 'Rocky' e 'Rambo', protagonisti di film di grande successo al botteghino. Sono i vincitori dei cinque Premi del Kennedy Center annunciati dal presidente Usa Donald Trump. Si tratta del primo annuncio – sottolinea il New York Times – dopo che il presidente ha rimosso i membri del Consiglio di amministrazione nominati dal suo predecessore Biden, ha destituito il presidente in carica e si è nominato lui stesso alla guida del Kennedy Center.