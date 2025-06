Aggressione sul treno Torino-Bardonecchia: i video delle telecamere di sicurezza

Quattro sedicenni sono stati sottoposti alla misura cautelare della permanenza in casa, dopo un'indagine svolta dai carabinieri della compagnia di Susa (Torino), perché sospettati di avere aggredito un ragazzo su un treno Torino-Bardonecchia. L'episodio risale a marzo quando, secondo quanto ricostruito, il gruppetto di giovanissimi ha avvicinato la vittima, un diciassettenne che viaggiava da solo, per poi minacciarla e picchiarla. Il ragazzo, dopo essersi rifiutato di consegnare agli aggressori le scarpe, è riuscito a scendere alla stazione di Meana di Susa, e sulla banchina è stato ancora ancora schiaffeggiato e preso a calci. La baby gang ha proseguito il viaggio fino a Bardonecchia dove, in piazza Europa, ha tentato di impadronirsi di un ciclomotore. Il diciassettenne ha riportato una frattura a una mano e lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.