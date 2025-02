Afghanistan, un bus italiano per aiutare le donne a costruirsi un futuro

In Afghanistan un bus italiano sta offrendo nuove opportunità alle donne imprenditrici di Kabul. Questo progetto, "Brave Business in a Bus" ideato da Selene Biffi con la OTB Foundation, prevede l'utilizzo di un pullman che percorre i quartieri più poveri della capitale afghana. A bordo, un team di formatrici fornisce alle donne che gestiscono piccole attività da casa formazione in management, marketing, vendite e gestione finanziaria. L'obiettivo è supportare madri, vedove e caregiver di persone disabili, offrendo loro gli strumenti necessari per sviluppare le proprie imprese e contribuire al sostentamento delle loro famiglie.