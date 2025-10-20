Afghanistan-Pakistan, frontiere riaperte dopo il cessate il fuoco

Il valico di Chaman, nel sud-ovest del Pakistan, è aperto solo per consentire ai rifugiati afghani di lasciare il Paese nell'ambito di una campagna nazionale contro gli stranieri che vivono illegalmente in Pakistan
Un importante valico di frontiera tra Pakistan e Afghanistan è stato temporaneamente riaperto per consentire ai migranti afghani di tornare a casa, dopo che entrambe le parti hanno concordato un cessate il fuoco per sospendere i combattimenti che hanno causato la morte di decine di persone negli ultimi giorni. Il valico di Chaman, nel sud-ovest del Pakistan, è aperto solo per consentire ai rifugiati afghani di lasciare il Paese nell'ambito di una campagna nazionale contro gli stranieri che vivono illegalmente in Pakistan. L'ingresso dall'Afghanistan, compreso il traffico commerciale e pedonale, rimane sospeso. Domenica centinaia di rifugiati afghani hanno attraversato il confine. I commercianti, nel frattempo, hanno chiesto che il valico venga riaperto in modo permanente. Islamabad e Kabul hanno concordato un "cessate il fuoco immediato" durante i colloqui mediati dal Qatar.