Affitti brevi, banche, salari: Giorgetti presenta la Manovra

Il ministro dell'Economia risponde alla Camera"alle domande sull'ultima versione della legge di Bilanciodi Caterina Ruggeri
Il ministro dell'Economia risponde alla Camera alle domande sull'ultima versione della legge di Bilancio 2026 da 18 miliardi e 700 milioni di euro, bollinata dalla ragioneria e trasmessa al Senato. Si scaldano gli animi sull'innalzamento dal 21% al 26% della tassa per le locazioni brevi, mentre per le banche sono state confermate le norme sull'aumento di due punti dell'Irap e la possibilità di attingere alle riserve con aliquote ridotte nei primi due anni. Prevista poi la detassazione degli aumenti contrattuali.