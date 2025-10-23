Logo Tgcom24
Politica
ALLA CAMERA

Affitti brevi, banche, salari: Giorgetti presenta la Manovra

Il ministro dell'Economia risponde alla Camera"alle domande sull'ultima versione della legge di Bilancio

di Caterina Ruggeri
23 Ott 2025 - 13:06
01:34 

Il ministro dell'Economia risponde alla Camera alle domande sull'ultima versione della legge di Bilancio 2026 da 18 miliardi e 700 milioni di euro, bollinata dalla ragioneria e trasmessa al Senato. Si scaldano gli animi sull'innalzamento dal 21% al 26% della tassa per le locazioni brevi, mentre per le banche sono state confermate le norme sull'aumento di due punti dell'Irap e la possibilità di attingere alle riserve con aliquote ridotte nei primi due anni. Prevista poi la detassazione degli aumenti contrattuali.

manovra
giorgetti