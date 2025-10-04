Aereo con italiani della Flotilla atterrato a Istanbul

Saranno a casa tra poche ore i 26 italiani della Flotilla espulsi da Israele. Insieme con un altro centinaio di attivisti sono stati imbarcati su un volo turco atterrato nel pomeriggio a Istanbul. Prima di ripartire per l'Italia saranno sottoposti a visite mediche e ascoltati dall'autorità giudiziaria. La procura di Istanbul infatti ha aperto un'indagine per "sequestro di persona", "tortura" e "appropriazione indebita".