Mondo
Saranno a casa tra poche

Aereo con italiani della Flotilla atterrato a Istanbul

Prima di ripartire per l'Italia saranno sottoposti a visite mediche e ascoltati dall'autorità giudiziaria

di Alessandro Tallarida
04 Ott 2025 - 19:07
Saranno a casa tra poche ore i 26 italiani della Flotilla espulsi da Israele. Insieme con un altro centinaio di attivisti sono stati imbarcati su un volo turco atterrato nel pomeriggio a Istanbul. Prima di ripartire per l'Italia saranno sottoposti a visite mediche e ascoltati dall'autorità giudiziaria. La procura di Istanbul infatti ha aperto un'indagine per "sequestro di persona", "tortura" e "appropriazione indebita".

flotilla
gaza

