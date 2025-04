Adrenalina nel deserto: la passione saudita per il "dune bashing"

Ogni anno, fino alla fine di aprile, centinaia di appassionati si radunano a Zulfi, a oltre 200 chilometri da Riyadh, in Arabia Saudita, per sfidare le imponenti dune del deserto a bordo di auto superpotenti. Il dune bashing, noto localmente come tatees, è uno sport estremo che unisce velocità e controllo su terreni insidiosi, rappresentando una tradizione radicata in Arabia Saudita e nei Paesi del Golfo. Il basso costo del carburante nel Paese, dove un litro di benzina costa appena 2,33 riyal (circa 0,62 dollari), alimenta ulteriormente la passione per i motori. A Zulfi, il paesaggio si trasforma in una distesa di veicoli e spettatori. Alcuni si cimentano direttamente nella guida estrema, mentre altri si godono lo spettacolo sorseggiando caffè e tè seduti su tappeti sparsi nella sabbia.