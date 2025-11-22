Ornella Vanoni, Dondoni (La Stampa) a Tgcom24: "Posò nuda per Playboy e si fece dare... un Pomodoro"

"Lo aveva detto che non sarebbe arrivata a Natale e così è stato". Con queste parole, a Tgcom24, Luca Dondoni, giornalista de La Stampa e critico musicale, commenta la scomparsa di Ornella Vanoni. "Voglio lavorare e fare quello che so fare se mi diverto, diceva, e lo ha fatto fino all'ultimo. Giocava sulla sua morte - ricorda ancora Dondoni, citando le ultime apparizioni tv dell'artista, - e ciò la rendeva di un'estrema simpatia anche ai più giovani. Si prendeva in giro, ci divertiva e dai 14 anni in su non esiste uno che a oggi non l'amasse".