INSIEME DAVANTI AI FOTOGRAFI

Addio alle gemelle Kessler: tre settimane fa a Monaco l'ultima apparizione in pubblico

Le immagini mostrano Alice ed Ellen Kessler alla première del Circus Roncalli

17 Nov 2025 - 17:07
00:43 

Un ultimo sorriso, fianco a fianco. Le immagini scattate a Monaco tre settimane fa mostrano Alice ed Ellen Kessler, le indimenticabili gemelle del varietà, alla loro ultima apparizione pubblica insieme. L’occasione era la première del Circus Roncalli “ARTistART”, tenutasi al Werksviertel München il 24 ottobre. Le due sorelle, icone di grazia ed eleganza, avevano partecipato all’evento accanto alla presentatrice Carolin Reiber, accolte con affetto dal pubblico tedesco.