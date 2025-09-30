Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tv & spettacolo
MORTO A TREVISO

Addio all'illustratore Renato Casaro: aveva 89 anni

Fu un influente cartellonista per il grande schermo

di Emiliano Dal Toso
30 Set 2025 - 21:04
01:29 

È morto nella sua città, Treviso, Renato Casaro, 89 anni, il più noto illustratore italiano di manifesti e locandine per il cinema, famoso a livello internazionale e influente cartellonista per il grande schermo.

cinema

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri