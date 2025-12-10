Addio a Sophie Kinsella, il video in cui ringraziava i fan per la vicinanza dopo la diagnosi di tumore

Sophie Kinsella, l'amatissima autrice della serie "I love shopping" morta a 55 anni, aveva condiviso nel 2024 un messaggio rivolto ai suoi fan e colmo di gratitudine per la vicinanza dopo l’annuncio della sua diagnosi di tumore al cervello. Nel video, diffuso sui social, la scrittrice raccontava quanto fosse rimasta colpita dall’ondata di affetto arrivata dai suoi lettori. Un sostegno che, spiegava, aveva travolto lei e la sua famiglia in un momento delicatissimo. Kinsella parlava con sincerità della difficoltà anche solo di pronunciare la parola "cancro", sottolineando però quanto il calore del pubblico l’avesse aiutata a trovare forza e lucidità.