Addio a Remo Girone, divenne popolare come Tano Cariddi ne "La Piovra"

Con la sua voce profonda, lo sguardo magnetico, il carisma da gigante del palcoscenico, Remo Girone ha segnato la storia della televisione, del teatro e del cinema italiani. Si è spento a 76 anni nella sua casa di Montecarlo, dove viveva insieme alla moglie argentina Victoria Zinny. Il grande pubblico lo conosce grazie al magistrale ruolo dello spietato Tano Cariddi, nello sceneggiato tv "La piovra". Ma Remo Girone ha incarnato anche tanti altri personaggi memorabili che hanno stregato persino Hollywood.