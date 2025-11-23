Addio a Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia: "Era un punto di riferimento"

"È stata un punto di riferimento per ognuno e ognuna di noi. Ornella era il simbolo della libertà, dell'irriverenza, era una donna colta ed elegante". Lo ha detto, a margine della camera ardente a Milano, Fiorella Mannoia, che ha ricordato le tante esibizioni con l'artista scomparsa all'età di 91 anni. "Sono stati tanti episodi; tante volte abbiamo cantato insieme; tanti palchi abbiamo condiviso e qui ci sono tanti ricordi. I ricordi più divertenti li tengo per me", ha aggiunto.