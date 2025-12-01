Logo Tgcom24
ICONA DEL TENNIS ITALIANO

Addio a Nicola Pietrangeli, per tutti "il capitano"

Leader in campo"per personalità,"tecnica e capacità di gestirsi

di Edoardo Grassi
01 Dic 2025 - 10:47
01:30 

Un capitano, anzi il capitano. Il capitano per sempre. E non solo il capitano non giocatore di quella squadra che faceva quasi scioglilingua: Panatta-Barazzutti-Bertolucci-Zugarelli, i moschettieri della Coppa Davis vinta nel 1976 contro tutto e contro tutti perché buona parte della politica e dell'opinione pubblica italiana aveva chiesto di boicottare l’evento finale a Satiago del Cile e Nicola Pietrangeli aveva pubblicamente difeso, malgrado l'avessero anche minacciato di morte, il diritto di andare, invece, in Sudamerica e battere, come poi puntualmente avvenne, la squadra di casa coccolata dal regime sanguinario di Pinochet. Ma anche un capitano in campo, per la personalità, per la tecnica, per la capacità di gestirsi.

