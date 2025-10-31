Addio a James Senese: folla commossa ai funerali, sulla bara il suo sax

Grande commozione a Napoli per i funerali di James Senese, scomparso il 29 ottobre a 80 anni. La chiesa di Santa Maria dell’Arco, nel quartiere di Miano, era gremita per dare l'ultimo saluto al maestro del sax. Sul feretro, il suo inseparabile strumento, simbolo della sua carriera. Tra i presenti il sindaco Gaetano Manfredi, Roberto Fico e molti artisti che hanno condiviso con lui pagine indimenticabili della musica italiana, tra cui Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Enzo Avitabile, Enzo Gragnaniello e Nino D’Angelo.