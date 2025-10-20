Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
SUI TETTI DELLA CITTÀ

A Milano i vigili del fuoco si calano dalla Galleria Vittorio Emanuele II

Per quattro giorni, 100 pompieri del nucleo SAF si sono addestrati sui tetti del capoluogo meneghino

20 Ott 2025 - 13:50
00:38 

Corde, moschettoni e carrucole per un'esercitazione straordinaria nel cuore di Milano. Per quattro giorni, 100 vigili del fuoco del nucleo SAF si sono addestrati sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele II, perfezionando le tecniche di soccorso speleo-alpino-fluviale in uno scenario urbano unico e prestigioso. Un'occasione per affinare manovre complesse in condizioni operative particolari, con lo sguardo sulla città dall'alto.

video evidenza
duomo milano