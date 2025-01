Adamello, alpinisti inglesi dispersi: il video dei soccorsi

È stata individuata la salma di uno dei due alpinisti inglesi dispersi sul gruppo dell'Adamello, in Trentino. Il corpo è stato ritrovato dalle squadre via terra del Soccorso alpino e della Guardia di finanza. Sono 30 i soccorritori di Soccorso alpino, Guardia di finanza e vigili del fuoco impegnati nelle ricerche di Aziz Ziriat, 36 anni, manager dello staff della fondazione benefica Palace for Life, e Samuel Harris, 36 anni, manager del Crystal Palace Football club. I due alpinisti londinesi hanno interrotto le comunicazioni alle 14:18 del primo gennaio quando hanno inviato l'ultimo messaggio ai familiari con una foto panoramica.