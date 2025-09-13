Logo Tgcom24
Politica
A San Benedetto del Tronto

Ad Azzurra Libertà si parla di giustizia e non solo

La manifestazione dei giovani di Forza Italia ruota attorno a diversi temi, con panel variegati su economia, occidente e valori da mantenere

di Enrico Laurelli
13 Set 2025 - 13:26
01:32 

Ad Azzurra libertà approda la storica battaglia sulla giustizia, da sempre combattuta da Forza Italia e ora a una importante svolta. Ma non solo. A San Benedetto del Tronto anche panel su temi cruciali come economia, crescita, occidente e valori da mantenere. Senza dimenticare la crisi a est e i fatti della Polonia su cui si è espresso anche il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.

azzurra liberta
forza italia
tajani
video evidenza

