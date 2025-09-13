Ad Azzurra Libertà si parla di giustizia e non solo

Ad Azzurra libertà approda la storica battaglia sulla giustizia, da sempre combattuta da Forza Italia e ora a una importante svolta. Ma non solo. A San Benedetto del Tronto anche panel su temi cruciali come economia, crescita, occidente e valori da mantenere. Senza dimenticare la crisi a est e i fatti della Polonia su cui si è espresso anche il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.