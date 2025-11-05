Achille Polonara a "Le Iene": "Mi avevano detto che al 90% sarei morto"

Una speranza dopo la paura. "Le Iene" raccontano la rinascita di Achille Polonara, il giocatore di basket colpito da leucemia mieloide acuta: nei giorni scorsi la iena Nicolò De Devitiis ha ricevuto una telefonata da Erika Bufano, la moglie di Achille Polonara, che lo informava che Achille era entrato in coma dopo il trapianto di midollo all'ospedale Sant'Orsola-Malpighi. Dopo dieci giorni, Achille si è finalmente risvegliato e la iena lo ha atteso fuori dall'ospedale per riabbracciarlo.