Achille Costacurta: "Ho tentato il suicidio con il metadone"

L'infanzia sotto i riflettori, le cadute, la rinascita. Achille Costacurta ripercorre a "Verissimo" i problemi di salute vissuti da adolescente che lo hanno spinto a tentare il suicidio. "Una sera ho sfilato le chiavi dell'infermeria e dopo aver chiuso dentro l'operatore ho preso sette bottiglie di metadone e sono finito in coma", spiega il figlio dell'ex Miss Italia Martina Colombari e dell'ex difensore del Milan Billy Costacurta.