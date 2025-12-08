Logo Tgcom24
A "Verissimo"

Achille Costacurta: "Ho tentato il suicidio con il metadone"

A "Verissimo" il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta ripercorre il periodo più difficile della sua vita

08 Dic 2025 - 12:06
01:24 

L'infanzia sotto i riflettori, le cadute, la rinascita. Achille Costacurta ripercorre a "Verissimo" i problemi di salute vissuti da adolescente che lo hanno spinto a tentare il suicidio. "Una sera ho sfilato le chiavi dell'infermeria e dopo aver chiuso dentro l'operatore ho preso sette bottiglie di metadone e sono finito in coma", spiega il figlio dell'ex Miss Italia Martina Colombari e dell'ex difensore del Milan Billy Costacurta.