Accordo per Gaza, le reazioni in Italia

"E' una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate". Così Giorgia Meloni commenta l'accordo raggiunto in Egitto tra Israele e Hamas per l'applicazione della prima fase del piano di pace. Il premier ringrazia il presidente Trump e i mediatori per gli sforzi cruciali che hanno portato a questo risultato e sottolinea: "Il Piano è una opportunità unica per porre fine a questo conflitto". "L'Italia è pronta a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Gaza. L'accordo di pace segna un momento cruciale della storia, il primo grande tassello di un lungo percorso di stabilizzazione del Medioriente", dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Se le armi finalmente taceranno, Trump merita davvero il Premio Nobel", scandisce l'altro vicepremier Salvini.