Accordo Pd-FdI: "Senza libero consenso è violenza sessuale"

Le tensioni di ieri alla Camera, tra il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e l'opposizione sull'educazione affettiva alle medie e superiori e la strumentalizzazione dei femminicidi, sembrano ormai già lontane. A riportare la calma un inatteso accordo bipartisan: quello tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein sul nuovo reato di violenza sessuale. Decisiva una telefonata tra le due leader, che hanno trovato un'intesa sulla legge di riforma dell'articolo 609 bis del codice penale: senza un consenso libero e attuale sarà violenza sessuale.