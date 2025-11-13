Accordo Pd-FdI: "Senza libero consenso è violenza sessuale"

Decisiva una telefonata tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, che hanno trovato un'intesa sulla legge di riforma dell'articolo 609 bis del codice penaledi Federica Carlino
Le tensioni di ieri alla Camera, tra il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e l'opposizione sull'educazione affettiva alle medie e superiori e la strumentalizzazione dei femminicidi, sembrano ormai già lontane. A riportare la calma un inatteso accordo bipartisan: quello tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein sul nuovo reato di violenza sessuale. Decisiva una telefonata tra le due leader, che hanno trovato un'intesa sulla legge di riforma dell'articolo 609 bis del codice penale: senza un consenso libero e attuale sarà violenza sessuale.
Una rivoluzione normativa che introduce condanne dai sei ai dodici anni per chi fa compiere o costringe qualcuno a subire atti sessuali senza un consenso chiaro e attuale, cioè nel momento stesso in cui il rapporto avviene. L'emendamento, approvato ieri in commissione giustizia alla camera, porta la firma di due relatrici appartenenti a schieramenti politici opposti: Carolina Varchi di Fratelli d'Italia e Michela Di Biase del Partito democratico.