Mondo
SEMAFORO VERDE

Accordo in Ue sulle emissioni di CO2 (anche grazie all'Italia)

Patto sui nuovi obiettivi climatici"tra i ministri dell'Ambiente dell'Unione

di Francesca Pozzi
06 Nov 2025 - 19:11
01:55 

Semaforo verde al taglio delle emissioni di CO2 del 90% entro il 2040 con una serie di flessibilità per rendere la traiettoria meno rigida. L'accordo raggiunto tra i ministri dell'Ambiente sui nuovi obiettivi climatici permette all'Unione europea di non presentarsi a mani vuote a Cop30, la conferenza sul clima che si terrà in Brasile tra il 10 e il 21 novembre. In pressing per avere più flessibilità sulla riduzione della CO2, ma anche sull'uso dei biocarburanti per auto e furgoni e sul rinvio dell'Ets2, l'euro-tassa su caldaie e benzina, l'Italia ha ottenuto una serie di concessioni dando così l'ok allo sblocco delle trattative.

