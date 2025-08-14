Logo Tgcom24
a Ciampino

Accolti bimbi palestinesi, Tajani: "Italia in prima fila per aiutare chi soffre"

L'Italia "è ancora una volta in prima fila quando si tratta di aiutare le popolazioni che soffrono. Detto questo ci auguriamo che il buon senso prevalga e che finisca la guerra il prima possibile". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Ciampino

14 Ago 2025 - 07:28
02:34 
antonio tajani
striscia gaza
video evidenza

