Politica
SUL PALCO CON MELONI

Abu Mazen ad Atreju: "Auspico che l'Italia riconosca lo Stato palestinese"

Un lungo applauso ha accolto alla kermesse di Fdi il presidente dell'Autorità nazionale palestinese

12 Dic 2025 - 17:40
01:25 

Le parole di introduzione del premier Giorgia Meloni e poi un lungo applauso hanno accolto sul palco di Atreju il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen.  "Auspichiamo con fiducia che l'Italia possa proseguire verso questo tracciato" per il riconoscimento dello Stato palestinese che "andrebbe a rafforzare il principio dei due Stati e le fondamenta della pace nella regione", ha detto Abu Mazen.

