Mondo
operazione delle forze speciali Usa

Abbordata nave con armi in viaggio dalla Cina all'Iran

Indiscrezione del"Wall Street Journal su un'operazione militare Usa compiuta per"impedire a Teheran di rafforzare le sue capacità militari

13 Dic 2025 - 18:58
01:25 

Una squadra di operazioni speciali del U.S. Indo-Pacific Command - ovvero il comando militare delle forze armate statunitensi che si occupa della regione dell'indo-pacifico - ha abbordato una nave nell'Oceano Indiano e ha sequestrato un carico proveniente dalla Cina e diretto in Iran. Come riporta il Wall Street Journal, l'operazione segreta - risalente a un mese fa e di cui si ha notizia solo adesso - sarebbe avvenuta per impedire a Teheran di rafforzare le sue capacità militari, indebolite durante il conflitto dei 12 giorni tra Israele e Iran, in cui era intervenuta anche Washington.

usa
iran