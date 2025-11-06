A Intersections 2025 l'evento dedicato alla Gen Z

UniversityBox, piattaforma media che connette i brand con la Generazione Z, con una community di oltre 1 milione di utenti, è stata protagonista a Intersections, l'evento italiano che unisce marketing, tecnologia e creatività. Un'occasione unica per portare sul palco la voce reale della Generazione Z e costruire ponti tra brand e giovani attraverso dati, ascolto e conversazioni autentiche. Durante il workshop #chiediloallagenz - Il nuovo linguaggio dell'engagement, UniversityBox ha presentato in anteprima una ricerca esclusiva che esplora driver, barriere e leve di engagement della Gen Z nei principali settori: fashion, banking, travel, food, tech, telco e automotive. Un confronto diretto tra brand leader - tra cui Mediaset, rappresentata da Andrea Delogu, Vicedirettore Generale Informazione e Coordinamento Risorse Mediaset - e creator Gen Z, che hanno condiviso la loro prospettiva su loyalty, fiducia e relazione con i brand.