A tre giorni dal furto riapre il Louvre

Rimane chiusa la galleria Apollodi Alfredo Macchi
Alle 9, con alcune decine di visitatori in fila già da oltre un'ora, il museo più grande e frequentato del mondo ha riaperto gli ingressi e ha lasciato entrare le persone. La galleria di Apollo, dove si trovavano i gioielli di epoca napoleonica custoditi in due teche, è rimasta chiusa.
