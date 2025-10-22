Logo Tgcom24
PARIGI

A tre giorni dal furto riapre il Louvre

Rimane chiusa la galleria Apollo

di Alfredo Macchi
22 Ott 2025 - 12:57
01:22 

Alle 9, con alcune decine di visitatori in fila già da oltre un'ora, il museo più grande e frequentato del mondo ha riaperto gli ingressi e ha lasciato entrare le persone. La galleria di Apollo, dove si trovavano i gioielli di epoca napoleonica custoditi in due teche, è rimasta chiusa.

