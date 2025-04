A Trastevere spunta il murale di un Papa Francesco sorridente e combattivo

Trastevere ricorda Papa Francesco con un murale. Nel quartiere romano, in via della Pelliccia, l'artista Harry Greb ha voluto omaggiare il Pontefice con un’opera che lo ritrae sorridente e circondato da alcuni simboli di pace, come una colomba. Ma non solo: da sotto le vesti ecclesiastiche di Bergoglio spunta una tuta gialla che ricorda quella di Uma Thurman in “Kill Bill” che, come spiega l’artista, vuole essere un omaggio allo spirito combattivo del Pontefice.