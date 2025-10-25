A Torino gli Stati Generali della Casa

Deputati e senatori di Forza Italia promettono battaglia parlamentare per modificare il testo della manovra di bilanciodi Ida Molaro
Riuniti a Torino per gli Stati Generali della Casa, deputati e senatori di Forza Italia promettono battaglia parlamentare per modificare il testo della manovra di bilancio liquidato da Palazzo Chigi che prevede, tra l'altro, il passaggio dell'attuale aliquota del 21 per cento per gli affitti brevi al 26 per cento per gli immobili messi in locazione sulle piattaforme online.