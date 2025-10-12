Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
in piazza

A Tel Aviv l'attesa dei parenti degli ostaggi

Le famiglie dei 20 sopravvissuti al 7 ottobre e a due anni di guerra, in attesa del rilascio da parte di Hamas

12 Ott 2025 - 22:09
00:22 
israele guerra hamas