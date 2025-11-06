A Taranto il rifugio per delfini in cattività

È un'area controllata e protetta, accanto alla più piccola delle isole Cheradi, l'isola di San Paolo. Si chiama San Paolo Dolphin refuge, il primo rifugio marino in Europa per delfini in cattività nato nel golfo di Taranto. Non è un progetto che va in contrasto con la cattività, ma vuole essere un modo per definire nuove strategie per la custodia di questi animali e del loro benessere.