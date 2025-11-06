Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
ACCANTO ALL'ISOLA DI SAN PAOLO

A Taranto il rifugio per delfini in cattività

Un progetto che ridefinisce le"strategie per la custodia di questi animali e del loro benessere

di Michela Pagano
06 Nov 2025 - 21:50
01:34 

È un'area controllata e protetta, accanto alla più piccola delle isole Cheradi, l'isola di San Paolo. Si chiama San Paolo Dolphin refuge, il primo rifugio marino in Europa per delfini in cattività nato nel golfo di Taranto. Non è un progetto che va in contrasto con la cattività, ma vuole essere un modo per definire nuove strategie per la custodia di questi animali e del loro benessere.

video evidenza
delfini
taranto