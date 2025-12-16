Logo Tgcom24
a 24 ore dall'attacco

A Sydney mille persone alla veglia per la strage

Presenti anche il premier del Nuovo Galles del Sud e la leader dell'opposizione

16 Dic 2025 - 10:17
01:08 

A 24 ore dall'attacco terroristico a Bondi Beach, a Sydney in Australia, che ha causato la morte di 15 persone, i membri della comunità locale sono tornati sulla spiaggia per rendere omaggio alle vittime della sparatoria di massa più sanguinosa in Australia degli ultimi decenni. Oltre mille persone si sono radunate fuori dal Bondi Pavilion, deponendo fiori tra le lacrime. Il premier del Nuovo Galles del Sud Chris Minns e la leader dell'opposizione Kellie Sloane hanno entrambi partecipato alla veglia.

veglia
sydney
australia
video evidenza