Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Una 18enne

A San Pietroburgo la Generazione Z canta in piazza contro la guerra trascinata dall'artista Naoko

Le sue esibizioni in strada, riprese in video diventati ormai virali, hanno acceso la scintilla. Naoko è stata arrestata e condannata a 13 giorni di detenzione amministrativa per manifestazione non autorizzata, poi multata di 30mila rubli per discredito dell'esercito russo

di Viviana Guglielmi
07 Nov 2025 - 19:13
01:30 

In una Russia sempre più stanca della guerra – dove secondo un nuovo sondaggio l'80% dei cittadini si dice esausto del conflitto e pessimista sul futuro – la protesta passa ora dalle piazze e dai palchi improvvisati. A San Pietroburgo, migliaia di giovani trovano nella musica la voce che la politica ha spento. A guidarli è Diana Loginova, 18 anni, in arte Naoko, frontwoman del gruppo Stoptime, diventata il volto di una generazione che rifiuta la rassegnazione.

Le sue esibizioni in strada, riprese in video diventati ormai virali, hanno acceso la scintilla. Naoko è stata arrestata e condannata a 13 giorni di detenzione amministrativa per manifestazione non autorizzata, poi multata di 30mila rubli per discredito dell'esercito russo. Un processo lampo, simbolo di una repressione che non riesce più a controllare il malcontento.

san pietroburgo
video evidenza