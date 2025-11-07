A San Pietroburgo la Generazione Z canta in piazza contro la guerra trascinata dall'artista Naoko

In una Russia sempre più stanca della guerra – dove secondo un nuovo sondaggio l'80% dei cittadini si dice esausto del conflitto e pessimista sul futuro – la protesta passa ora dalle piazze e dai palchi improvvisati. A San Pietroburgo, migliaia di giovani trovano nella musica la voce che la politica ha spento. A guidarli è Diana Loginova, 18 anni, in arte Naoko, frontwoman del gruppo Stoptime, diventata il volto di una generazione che rifiuta la rassegnazione.