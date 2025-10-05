A Panama si torna a sentire gracidare la rana razzo

Sono stati alcuni contadini a scoprire la presenza sui propri terreni di alcune rane razzo del Pratt, specie considerata scomparsa da quelle regioni a causa di un fungo. La notizia è arrivata ai ricercatori del Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute di Washington che non hanno perso tempo… E una volta verificato come si trattasse di questa rara razza, si sono impegnati per ripopolare alcune zone panamensi, dove sono state complessivamente liberate 24 rane razzo. E al momento sembrano trovarsi piuttosto bene: hanno infatti già deposto le uova, un deciso passo avanti il ripopolamento e la conservazione della specie.