A Londra si accendono le prime luci di Natale

A Londra è già Natale: l'iconica Carnaby Street ha acceso le sue luci festive, dando il via alla stagione delle feste. L'installazione "all is bright" illumina la strada con colori vivaci e luci a basso consumo, pensate per raccontare l'energia e la creatività di Soho. L'iniziativa fa parte di un progetto natalizio sostenibile che ogni anno si evolve, aggiungendo nuove tonalità e maggiori punti luce per offrire un'esperienza sempre diversa. Carnaby è il luogo ideale per chi cerca qualcosa di diverso, colorato e creativo.